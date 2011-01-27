-FİNALE İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), Bayanlar Avrupa Ligi 2011 yılı Dörtlü Finalini düzenleme hakkını Türkiye'ye verdiği duyuruldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bayanlar Avrupa Ligi 2011 yılı Dörtlü Final maçlarının 15-16 Temmuz 2011 tarihlerinde İstanbul'daki Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacağı belirtildi. Organizatör ülke olunması nedeniyle (A) Milli Bayan Voleybol Takımı'nın Dörtlü Final'e direkt katılacağı aktarılırken, millilerin grup maçları oynamayı sürdüreceği, ancak sıralamada elde edeceği yerin bir önem taşımayacağı ifade edildi. Diğer yandan, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, İstanbul seyircisinin, ''Filenin Sultanları''nı en iyi şekilde destekleyeceğine inandığını vurguladı.