Finalde "Dağ başını duman almış..."

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası Finali'nde, Shakhtar tribünlerde çok ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İçlerinde çok sayıda Türk taraftarın da olduğu Shakhtar Donetsk tribünleri, karşılaşmanın 15. dakikasında "Dağ başını duman almış" şeklinde 'Gençlik Marşı'nı söyleyerek Werder Bremen tribünlerini resmen bastırdı.

Bunun üzerine daha fazla ateşlenen Alman futbolseverler, Şükrü Saracoğlu Stadı'nı resmen inletmeye başladı.

Öte yandan maçın 20. dakikasına doğru "Her zaman, her yerde en büyük Fener" şeklinde tezahüratlar da dikkatlerden kaçmadı.

