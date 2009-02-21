Final vizesi Efes'in



Teknosa Türkiye Kupası'nda Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker'i 68-60 yenerek finale yükseldi. Efes Pilsen finalde yarın saat 16.00'da Erdemir ile karşı karşıya gelecek ve bu mücadele NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.



Teknosa Türkiye Kupası'nda Erdemirspor'un ardından finale yükselen ikinci takım Efes Pilsen oldu. Yarı finalde Fenerbahçe Ülker ile mücadele eden Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı son bölümlerde sıkıntı yaşasa da 68-60 kazandı ve finale adını yazdırdı.



Efes Pilsen'de Kerem Gönlüm 12 sayı – 11 ribauntla oynarken, Preston Shumpert 12 sayı – 8 ribaunt – 4 asist, Charles Smith ile Kaya Peker de 9'ar sayı ile mücadele ettiler.



Fenerbahçe Ülker'de ise Marques Green 13 sayıyla en skorer isim olurken, Oğuz Savaş 12 sayı – 7 ribaunt, Mirsad Türkcan 12 sayı, Gordan Gricek de 9 sayı – 4 ribauntla oynadı.

