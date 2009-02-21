T24 LogoT24 Logo
Spor

Final vizesi Efes'in

Teknosa Türkiye Kupası'nda Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker'i 68-60 yenerek finale yükseldi.

21 Şubat 2009 02:00


Teknosa Türkiye Kupası'nda Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker'i 68-60 yenerek finale yükseldi. Efes Pilsen finalde yarın saat 16.00'da Erdemir ile karşı karşıya gelecek ve bu mücadele NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

Teknosa Türkiye Kupası'nda Erdemirspor'un ardından finale yükselen ikinci takım Efes Pilsen oldu. Yarı finalde Fenerbahçe Ülker ile mücadele eden Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı son bölümlerde sıkıntı yaşasa da 68-60 kazandı ve finale adını yazdırdı.

Efes Pilsen'de Kerem Gönlüm 12 sayı – 11 ribauntla oynarken, Preston Shumpert 12 sayı – 8 ribaunt – 4 asist, Charles Smith ile Kaya Peker de 9'ar sayı ile mücadele ettiler.

Fenerbahçe Ülker'de ise Marques Green 13 sayıyla en skorer isim olurken, Oğuz Savaş 12 sayı – 7 ribaunt, Mirsad Türkcan 12 sayı, Gordan Gricek de 9 sayı – 4 ribauntla oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24