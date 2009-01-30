Final stadyumları açıklandı



UEFA idari komitesi bugün 2011 ve 2012’de Şampiyonlar Ligi ile Europa Cup’a ev sahipliği yapacak statları açıkladı.



Buna göre yenilenen Wembley Stadı 2011’de, Münih Arena ise 2012’de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaklar.



UEFA Kupası'nın yenilenen formatı ile değişen adı Europa Cup’ın 2011 ev sahipliği ise Dublin’in Lansdowne Road stadına verilirken, 2012 finali ise Bükreş’in Ulusal Stadyumu’nda yapılacak.



Yapımı henüz tamamlanmayan Lansdowne Road Stadı, böylelikle ilk büyük uluslar arası maçını alırken, Romanya da ilk defa bu büyüklük de bir maça ev sahipliği yapacak.



