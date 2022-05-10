Final serisinde ilk maç Fenerbahçe Safiport'un

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 90-55 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırladı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-33 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte McBride ve Williams kaydettikleri 21'er sayı ile mücadelenin en skorer isimleri oldu. Deplasman ekibinde ise Zellous 19 sayı üretti.

Final serisinde ikinci maç, 12 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.