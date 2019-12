Final: M.United-Barcelona

T24

GUARDIOLA DA MAÇI İZLEDİ



Şampiyonlar Ligi Finali'nin adı kondu. Real Madrid'i eleyen Barcelona'nın finaldeki rakibi Schalke'yi her iki maçta da yenen Manchester United oldu.İlk maçta Almanya'da kaleci Neuer'in inanılmaz performansına karşın Schalke'yi 2-0 ile geçen Kırmızı Şeytanlar rövanşta Old Trafford'da da rakibine acımadı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi Finali'ne adını yazdırdı. Alex Ferguson birçok önemli futbolcusunu bu maçta dinlendirmeyi tercih etti. Manchester United Pazar günü Chelsea ile kritik bir mücadeleye çıkacak.Karşılaşma heyecanlı başladı. Schalke kalesinde üstüste ataklar bulan Manchester United ilk golü 26. dakikada Antonio Valencia ile buldu. Orta alanda kaptırılan topta Gibson'ın güzel pasıyla Antonio Valencia sağ çaprazda kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı ve güzel bir vuruşla topu filelere yolladı. Valencia, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Valencia ciddi bir sakatlık geçirmiş ve güçlükle bu sakatlıktan kurtulmayı başarmıştı.Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ilk maçın kahramanı Neuer hatasıyla topu kalesinde gördü. İlk goldeki pasın sahibi Gibson sert vurdu, Alman kaleci üzerine gelen topu önce direğe gönderdi, sonra da içeriye aldı. Bu golden sadece 3 dakika sonra ise Schalke golü buldu. 35. dakikada Jurado farkı 1'e indiren golü kaydetti. Kalan 10 dakika başka gol olmayınca ilk yarı 2-1 Manchester'ın üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda Edu'nun oyuna dahil olmasıyla Manchester karşısında ilk yarıya oranla daha atak oynayan Schalke bir türlü aradığı golü bulamadı. Ofansa yüklenen Schalke defansta açıklar vermeye başlayınca 72. dakikada golü kalesinde gördü. Ekseni etrafında iyi dönen Anderson zor durumda Neuer'i avlamayı başardı, farkı da ikiye çıkardı. 76. dakikada Bulgar yıldız Berbatov'un al da at dercesine pasına Anderson dokundu ve skoru 4-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.Real Madrid'i eleyerek finale çıkan Barcelona'nın teknik direktörü 'Pep' Guardiola da maçı izleyenler arasındaydı. Barcelona teknik direktörü, rakibi olan Manchester United'ı maç boyunca dikkatle inceledi. Fakat Alex Ferguson'un sahaya sürdüğü farklı 11 İspanyolu hayal kırıklığına uğrattı.Manchester United, son 4 yıldaki 3. Şampiyonlar Ligi finaline gidiyor. 2008'de Chelsea'yi penaltılarla yenerek kupayı kazanan Manchester United, 2009'da Barcelona'ya 2-0 yenilmişti.Manchester United sahasında yaptığı son 32 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybetti. Alman takımları karşısında hep elenen taraf olan İngiliz temsilcisi, bu takımlarla yaptığı son 14 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2'sini kaybetti, çıktığı son 7 maçın 6'sını ise kazandı.