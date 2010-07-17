-FİNAL MAÇININ TOPUNA 74 BİN DOLAR LONDRA (A.A) - 17.07.2010 - Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda İspanya ile Hollanda arasında oynanan final maçında kullanılan toplardan biri, açık artırmada 74 bin dolara (yaklaşık 115 bin lira) satıldı. İnternetteki açık artırma sitesi eBay'de satılan toptan elde edilen gelir, Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'nın AIDS ile mücadele için kurduğu ''46664'' adlı vakfa bağışlanacak. eBay yetkililerinden Ruth Szyszkowski, açık artırmaya ilginin, sadece futbolcuların topa yaptığı eleştiriler nedeniyle değil, önemli bir amaca hizmet etmesi nedeniyle de yüksek olduğunu söyledi. Adidas'ın ürettiği kupanın resmi topu ''Jabulani'', birçok futbolcu tarafından nereye gittiğinin kestirilememesi nedeniyle eleştirilmişti. İspanya'nın Hollanda'yı 1-0 yenerek şampiyon olduğu final maçında, ''jabulani'' yerine altın sarısı renkli özel final topu ''Jo'bulani'' kullanılmıştı.