-FİNAL MAÇININ TARİHİ VE SAATİ DAHA SONRA BELİRLENECEK İSTANBUL (A.A) - 25.01.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Karabük'te bugün yaptığı toplantıda 49'uncu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, final maçının tarihi ve saati daha sonra belirlenecek. 2010-2011 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçı, Mart 2009'da hizmete giren Kayseri Kadir Has Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ilk final olacak. Tüm tribünlerin kapalı olduğu Kadir Has Stadyumu'nda tribünlerin üst kısmına yerleştirilen radyan ısıtıcılar sayesinde soğuk havalarda seyircilerin üzerine doğru sıcak hava akımı oluşturuluyor. Estetik yapısıyla dikkati çeken stadyumun alttan ısıtmalı ve otomatik olarak +4 dereceye sabitlenen zemini karın erimesini sağladığı gibi soğuklarda sahanın donmasını engelliyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmuyor. -STADIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu 32 bin 864 koltuk kapasitesine sahip. Kendine ait kapalı otoparkı ve özel girişi, çeşitli kapasitelere sahip 52 adet loca bulunan statta ayrıca kale arkalarında 2 adet sponsor grup locası yer alıyor. Stadın etrafındaki 53 bin metrekare alanda yaklaşık bin 500 araçlık otopark yer alıyor. Kadir Has Stadı'nın hemen yanından geçen raylı sistem sayesinde şehir merkezinden stadyuma ulaşım imkanı da en kısa ve hızlı şekilde sağlanmış oluyor. Stat, 69 metrekare büyüklüğündeki digital skorborda sahip. Her tribünün arkasında UEFA standartlarına uygun seyirciler için kapalı alanlar bulunuyor. 150 metrekarelik bu alanlar kafe, restoran olarak ve çeşitli toplantılar için kullanılacak. İkisi takımlar için (350 metrekare genişliğinde) olmak üzere toplam 4 adet soyunma odası yer alıyor. Takım soyunma odalarında havuz ve masaj bölümleri, ayrıca futbolcuların iç mekanda ısınmasını sağlamak amacıyla ısınma koridorları bulunuyor. Statta 150 kişi kapasiteli basın toplantı salonu da mevcut. Bunun yan sıra çok amaçlı 3 tane basın çalışma salonu ile birlikte basın tribünü ve basın locaları her türlü teknolojik donanıma sahip. Soyunma odaları, koridor boşlukları, basın toplantısı odası gibi tüm birimler UEFA standartlarında yapıldı.