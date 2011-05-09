-FİNAL MAÇINI YILDIRIM YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Futbolda Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları arasında 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak 49'uncu Ziraat Türkiye Kupası finalini FIFA kokartlı hakem Yunus Yıldırım yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Yıldırım'ın yardımcılığını Baki Tuncay Akkın ve Volkan Narinç yapacak. Final maçının dördüncü hakemi ise Barış Şimşek.