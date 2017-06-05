Final maçında meşale krizi

Eskişehirspor- Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanan 1. Lig Play-Off finalinde meşale krizi yaşandı. Atılan meşaleler nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine hakem Ali Palabıyık, 3 kez maçı durdurmak zorunda kaldı.

Hakem Ali Palabıyık'ın başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte iki takımın taraftarları sahaya meşale, maytap ve sis bombası yağdırdı. Stadyum bir anda yangın yerine dönerken, Ali Palabıyık oyunu durdurmak zorunda kaldı.

Meşale ve maytap yağmuru sonrası oluşan sis bulutu yüzünden saha içinde görüş mesafesi bir kaç metreye indi. Yanıcı maddelerden çim zeminin yanı sıra Eskişehirspor'un yedek kulübesi de zarar gördü, bu esnada iki takımın yedek oyuncuları ve teknik heyeti saha içine girmek zorunda kaldı. Stat hoparlöründen meşale atılmaması konusunda anons yaptıran Hakem Palabıyık sisin dağılması için 9 dakika bekledikten sonra oyunu yeniden başlattı.

Ancak meşale yağmuru su molası sırasında yeniden başladı. Bir kez daha oyunu durdurmak zorunda kalan Hakem Ali Palabıyık, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural'dan tribünleri uyarmalarını istedi.

Denizli ve Vural'ın taraftarları ikaz etmesi, sisin de dağılmasından sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti. Fakat teknik adamların uyarısına karşın 35'inci dakikada üçüncü kez yoğun bir şekilde meşale ve sis bombası yağmuru yaşanınca karşılaşma üçüncü kez kesintiye uğradı. Hakem Ali Palabıyık, meşale krizi yüzünden ilk yarının sonuna 17 dakika eklemek zorunda kaldı.