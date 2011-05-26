-FİNAL MAÇINA MACAR HAKEM BUDAPEŞTE (A.A) - 26.05.2011 - - Şampiyonlar Ligi final maçını ünlü Macar hakem Viktor Kassai yönetecek. Macaristan Hakemler Kurulu Başkanı Laszlo Vagner, cumartesi gecesi Barcelona-Manchester United arasından oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını Macar hakem Viktor Kassai'nin yöneteceği için çok mutlu olduklarını açıkladı. Avrupa ve dünyada yönettiği önemli maçlarda başarılı bir grafik çizen Kassai'nin yardımcılıklarını ise Macar hakemler Gabor Erös ve György Ring'in yapacağı belirtildi. Ünlü hakem Sandor Puhl, 1997 yılında Şampiyonlar Ligi final maçında Dortmund-Juventus maçını yöneten ilk Macar hakem unvanını almıştı. Viktor Kassai'nin, Puhl'dan sonra Şampiyonlar Ligi finali yöneten ikinci Macar hakem olacağı bildirildi.