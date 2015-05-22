Final Four'dan eli boş dönen Fenerbahçe, hırsını Galatasaray'dan çıkardı

Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Liv Hospital'ı 93-67 yendi. Euroleague final serisinden eli boş dönen Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Liv Hospital karşısında zorlanmadan galibiyeti buldu.

Fenerbahçe Ülker, Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonunu lider tamamlarken, Galatasaray Liv Hospital ise 8. sıradan play off'lara katılmıştı. Çeyrek finallerde iki galibiyet alan takımın bir üst tura yükseldiği turnuvanın ikinci maçı, Galatasaray Liv Hospital’in ev sahipliğinde 24.05.2015 Pazar günü saat 16:00’da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Hakemler: Mehmet Keseratar, Yener Yılmaz, Ozan Çakar

Fenerbahçe Ülker: Goudelock 12, Zisis 4, Bjelica 4, Semih 10, Melih 3, Bogdanovic 15, Serhat, Oğuz 7, Zoric 13, Vesely 13, Kenan 8, Emir Preldzic 4



Galatasaray Liv Hospital: Carter 6, Young 15, Micov 13, Erceg 10, Kerem 1, Pocius 6, Nikolov 3, Sinan 6, Ender 5, Ege 2, Göktürk



1. çeyrek: 29-16,

2. çeyrek: 52-35

3. çeyrek: 75-51

4. çeyrek: 93-67