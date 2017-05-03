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Spor

Final Four'da dejavu

2015 yılında Real Madrid'in şampiyonluğuyla son bulan Final Four'da da aynı dörtlü yer almış ve yarı finaller de aynı takımlar arasında oynanmıştı

03 Mayıs 2017 15:14

19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Euroleague Final Four'da play-off turunun ardından şekillenen eşleşmeler akıllara 2015 yılını getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonun ilk yarı final maçında Rus ekibi CSKA Moskova, Anadolu Efes'i eleyen Olimpiakos ile karşılaşacak. İkinci yarı final maçında ise üst üste üçüncü kez Final Four'da boy gösteren Fenerbahçe, Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

2015 yılında Real Madrid'in şampiyonluğuyla son bulan Final Four'da da aynı dörtlü yer almış ve yarı finaller de aynı takımlar arasında oynanmıştı.

Madrid'de düzenlenen organizasyonun ev sahibi Real Madrid, tarihinde ilk kez Final Four mücadelesi veren Fenerbahçe'yi 96-87 yenmiş, Olimpiakos ise CSKA Moskova'yı 70-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Üçüncülük maçında CSKA Moskova'ya 86-80 yenilen Fenerbahçe sezonu dördüncü sırada tamamlamış, Olimpiakos'u etkili bir performans ile sahadan silen ev sahibi Real Madrid ise 78-59'luk zaferle mutlu sona ulaşmıştı.

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Final FourFenerbahçeCSKA MoskovaOlympiakos

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