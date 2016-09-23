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BBC Türkçe

Final Four bu yıl İstanbul'da

Avrupa'nın kulüp bazında en önemli basketbol şampiyonası olan Turkish Airlines Euroleague'in dörtlü finali bu sezon İstanbul'da oynanacak. 16 takımlı turnuvada Türkiye'yi yine 4 takım temsil edecek.

23 Eylül 2016 15:03

Avrupa'nın kulüp bazında en önemli basketbol şampiyonası olan Turkish Airlines Euroleague'in dörtlü finali bu sezon İstanbul'da oynanacak.

Mayıs 2017'de oynanacak Final Four daha önce 2011 - 2012 sezonunda da İstanbul'a gelmişti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Euroleague kupasını Yunan Olimpiakos kaldırmıştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş'un mücadele edeceği Euroleague'de toplam 16 takım bulunuyor.

Geçen sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan Final Four'da Fenerbahçe finale kadar yükselmeyi başarmış, ancak şampiyonluk maçını Rus rakibi CSKA Moskova'ya kaybederek Euroleague'i ikinci sırada tamamlamıştı.

Bu yıl turnuvanın formatı da değişti.

Daha önce 4 takımlı 4'er grubun mücadele ettiği Euroleague'de bu sezon grup maçları olmayacak.

Onun yerine 16 takım normal sezonda birbirleriyle 2'şer kez karşı karşıya gelecek.

Nisan ayında bitecek olan normal sezonun ardından puan cetvelinde ilk 8 sırayı alan takımlar Play-Off maçlarına çıkacaklar.

Dörtlü Finale kalan takımlar ise kozlarını Mayıs ayında İstanbul'da paylaşacak.

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