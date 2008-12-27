Final, Çin’de yapılıyor



Serie A’yı birinci bitiren ile İtalya Kupası’nı kazanan takımları karşı karşıya getiren İtalya Süper Kupası, Beijing Olimpiyat Stadında sahibinin bulacak.



Bu haftanın başlarında açıklandığına göre İtalya Süper Kupa Finali, Çin’de yapılacak. Bu haber, orada yaşayıp da Avrupa Futbolunu canlı izlemek isteyen insanlar için oldukça büyük önem teşkil ediyor.



Ligi kazanan takım ile kupayı kazanan takım arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin 8 Ağustos’ta yapılması bekleniyor. Bu arada Serie A’da 2009-2010 sezonu da 23 Ağustos’ta start alacak.



Eylül’de oynanacak Dünya Kupası Eleme maçları nedeniyle, İtalyan oyuncuların, milli takım için daha iyi kondisyon yakalaması amacıyla İtalya’da 2009/2010 sezonunun bir hafta sonra açılmasına karar verildi.



Ayrıca futbolcuların, Güney Afrika’da yapılacak Dünya Kupası öncesi hazırlanmak için yeteri kadar zaman bulabilmesi amacıyla liglerin bitiş tarihi de 16 Mayıs 2010 olarak ayarlandı.

