Final biletini kim alacak; Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarın sahasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale geldi.

Tur ihtimalleri

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Kupada 17 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

17. final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, kupada bu sezon sırasıyla Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale geldi.

Tur ihtimalleri

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda galip gelmesi durumunda finale yükselecek.

Siyah-beyazlılar, 2-2'nin üzerindeki her türlü gollü beraberlikte de turu geçen taraf olacak. Maçın 0-0 veya 1-1 bitmesi durumunda ise Beşiktaş, kupaya veda edecek.

Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.

Beşiktaş 16. final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek.

Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü.

Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray'a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.