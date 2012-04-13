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Filyos'taki kayıp minibüsten 3 ceset çıktı!

Çaycuma'da Filyos Çayı'ndaki köprünün çökmesi sonucu suya düşerek kaybolan minibüse ulaşıldı

13 Nisan 2012 01:14

Zonguldak'ta Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesiyle çaya düşerek kaybolan minibüse 6 gün aradan sonra ulaşıldı. Yapılan açıklamada minibüsün içinden 3 ceset çıkarıldığı bildirildi.

 
Köprünün yaklaşık 200 metre aşağısında bulunan minibüsten 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi.
 
Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda 15 kişi kaybolmuştu. 6 gündür yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kaybolan iki kişinin cesedine ulaşılmıştı.
 
Minibüsteki 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla bu sayı 5'e yükselirken; kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarına ise devam ediliyor. 
 
 

İdari soruşturma başlatıldı

 
 
Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çaycuma'da Filyos çayı üzerindeki köprünün çökmesine ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
 
Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, köprünün çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.
 
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Binali Yıldırım, köprünün neden çöktüğüne yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, ''Teknik çalışma bir yandan sürüyor, bir yandan da idari soruşturma başlamış durumda. Kaybolan ve muhtemelen hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olması dolayısıyla bir adli soruşturma da, eş zamanlı olarak başlamış durumda'' dedi.
 
Filyos çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu suya kapılan 2 kişinin cesedi bulundu. Halen kayıp olan 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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