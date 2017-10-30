Filyos Sahili'nde kumsala dikilen apartman, AKP'li başkanın mı?

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Karadeniz’in geneline yayılan çevre talanının akıl almaz boyutlara ulaştığını, doğayı ve çevreyi korumak için mücadele ettiklerini söyledi. Turpcu, Zonguldak’taki doğa harikası Filyos kumsalına yapılan apartmanın AKP’li Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’a ait olduğunu açıkladı.

Sözcü’den Mustafa Büyüksipahi’ye konuşan Turpcu, Filyos kumsalına yapılan apartmanla ilgili şunları söyledi:

“2015 yılında inşaatı başlamış, 2017 yılında apart otel ve altında balık restoranı olarak faaliyete geçmiştir. Bina kiraya verilmiş olmakla birlikte, çatı katları daire olarak düzenlenip Belediye Başkanı Ömer Ünal ve ortakları tarafından ev olarak kullanılmaktadır. Mevki olarak sahilde bulunan denizin içindeki eski iskelenin tam karşısındadır.”

İnşaatın 2 yıl sürdüğünü ifade eden Turpcu, “Bina bir grup çevreci tarafından dava edildi. Dava hâlâ yargı sürecinde” dedi.

"Ömer Ünal araziyi imara açmış, yetkisini menfaatine kullanarak imar rantı elde etmiştir"

“Yapı, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın da ortağı olduğu Nazar adlı şirkete ait olmakla birlikte apart otel ve restoranı kiraya verilmiştir” diyen Turpcu, şöyle devam etti:

“Söz konusu bina, 2013 yılında yapılmadan önce eski sahipleri taraflarından bina yapılmak istendiğinde Belediye Başkanı tarafından kendilerine ‘bu arazide imar izni yok, siz buraya çivi bile çaktırmam’ dediği bölge sakinleri tarafından bilinmektedir. Söz konusu arazinin hissedarlarından bir kadının hisseleri Nazar şirketi tarafından satın alınarak diğer yer sahiplerinin de hisseleri satmaya zorlanmış, neticede arsanın hepsi bu şirket tarafından satın alınmıştır. Satın alındıktan sonra Belediye Başkanı Ömer Ünal bu araziyi imara açmış, dolayısıyla yetkisini menfaatine kullanarak imar rantı elde etmiştir. Bina ile deniz arasında başka bir bina olmamakla beraber, bina önüne deniz tarafına geniş bir balkon yapılmış olup işletmeci tarafından ticari amaçlı kullanılmaktadır. Binanın zemin katında balık restoranı olan kısım asma kat olarak yapılmış ve daha sonra asma kat ayrılan bölüm beton dökülerek kat haline getirilmiştir.

"Tepki gösterenlerin iş ve ekmekleriyle oynanarak halk sindirildi"

Bölgeye yapılan inşaatlar sırasında Filyos’un akciğeri olan 100 yıllık ağaçlar kesilmiş ve kesilmektedir. Ayrıca bu alanlardaki yeşil alanlar yeşil alan statüsünden çıkarılarak imara açılmıştır. Halktan tepki büyük bir şekilde var ama iktidar gücü kullanılarak, tepki gösterenlerin iş ve ekmekleriyle oynanarak halk sindirilmiş ve bastırılmaktadır."