Filyos Çayı'nda bir cesede daha ulaşıldı

Zonguldak Çaycuma'da Filyos Çayı'ndaki köprünün çökmesi sonucu suya düşerek kaybolan 10 kişiden Veli Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri çayda yaptıkları aramalar sonucunda, ceset köprünün yaklaşık 13-14 kilometre uzağında, suların çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan adacık üzerinde bulundu.

Çaycuma'da Filyos Çayı'ndaki köprünün çökmesi sonucu suya düşerek kaybolan 10 kişiden Veli Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

Ceset, buradan alınarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan cesette yapılan incelemelerde, cesedin kayıp olan 10 kişiden biri olan ve köprüden yaya olarak geçen Veli Kaya'ya (40) ait olduğu belirlendi.

Kaya'nın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali'den itiraf: Kapatılabilirdi

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Çaycuma’da çöken köprüde incelemelerde bulundu. Ceylan, daha sonra Vali Erol Ayyıldız ile birlikte Kızılay’ın çadırında çalışmaları izleyen kayıp yakınlarıyla görüştü. "Acımız büyük" diyerek taziyede bulunan Ceylan’a, kayıplardan Nazife Kabuk’un kızı 14 yaşındaki Sevilay Kabuk tepki gösterdi. Sevilay Kabuk, "Sizin nereden acınız büyük olacak, neyiniz var orada? Benim annem 7- 8 gündür yok, eve gelmiyor. Minibüs çıktı, benim annem yine yok, nerede?" dedi. Başka bir kayıp yakını da "Burada çok büyük ihmal var. Babamı kaybettim ben" dedi.