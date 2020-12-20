Filyasyon ekibinde görev yapacak 100 kişilik şoför ilanına 7053 kişi başvurdu

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, filyasyon ekibinde 6 aylığına çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 100 şoför alımı için 14 Aralık'ta ilan verdi.

Başvurular için sadece 14-15 Aralık 2020 tarihleri belirlenmesine rağmen bu kısa süre içerisinde 7 bin 53 kişi iş başvurusunda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle online olarak yapılan başvuruların ardından 100 asil ve 50 yedek şoför adayı noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Kura sonuçları Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü resmi sitesinden 18 Aralık'ta yayımlandı.