Filozof Slavoj Zizek: Öcalan’ı ziyaret etmek isterim

Felsefe dünyasının ünlü isimlerinden Slavoj Zizek, Abdullah Öcalan’ın ziyaret etmek istediğini söyleyerek, “İstediği, Kürtler için bir otonomi. Aslında daha fazlasını isteyebilmeli.” dedi.

Özgür Gündem’den Ali Can’ın haberine göre; filozof Slavoj Zizek, Kürtlerin Ortadoğu’nun en ilerici, en demokratik halkı olduğunu savunarak “Kürtlere bölgede yönetim hakkı tanımak, barışa destek anlamına geliyor. Kürtleri sonuna kadar destekliyorum” dedi.

Doğduğu Slovenya’nın başkenti Ljubijana’da Med Nûçe TV’ye konuşan Zizek, Öcalan ile görüşmek istediğini söyledi. Rojava kantonlarını da görmek istediğini kaydeden Zizek özetle şunları söyledi: “Bir kez cezaevinde ziyaret etmek isterim. Ama tecrit koşullarının ağır olduğunu, hatta avukatlarının bile görüşemediğini duydum. İstediği, Kürtler için bir otonomi. Aslında daha fazlasını isteyebilmeli. Şöyle bir tarihe bakalım: Kürtler, kolonyal bölünmenin en büyük kurbanlarıdır. Batılıların Ortadoğu’ya yaklaşımı daha çok, hangi kabile kiminle savaşacak, kim ne yapacak eksenlidir. Yani Batı, buna karar veriyor... Öcalan şu anda cezaevinde ve aydın kimliğine dikkat ettiğini düşünüyorum. Cezaevinden sipariş verdiği kitap listesini gördüm. Foucault’yu okuyor mesela.”

“Kürtlere bir şans vermek iyi olmaz mıydı?”

Kürtlerin birleşme hakkı olduğunu söyleyen Zizek, şöyle devam etti: “Büyük güçler izin vermez ama bana sorarsanız en güzel çözüm bütün Kürtleri bir şekilde birleştirmek. Yani en azından Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyini birleştirmek. Yani hala sınırlarında bulundukları devlete bağlı olabilirler; ama tarihsel açıdan bakıldığında birleşme hakları vardır. Şimdi yönetmeleri için Kürtlere bir şans vermek iyi olmaz mıydı? Ütopya olduğunu biliyoruz! Bugüne kadar Kürtler, daha çok kendilerini savunmakla yetindiler. Hiçbir zaman emperyalist, saldırgan bir eğilimleri olmadı. Hiçbir zaman diğerlerini öldürmediler.

Bölgede Kürtlere yönetim hakkı vermek, aynı zamanda bölgenin stabil olması manasına geliyor. Ortadoğu’da en seküler grup Kürtler. Kürtlere bölgede yönetim hakkı tanımak, barışa destek anlamına geliyor. Bunu diliyorum ve Kürtleri sonuna kadar destekliyorum... Kürtler, Ortadoğu’da anahtar role sahip. Kürt sorunu çözüldüğü zaman bütün Ortadoğu sorunu çözülecek... Ortadoğu’da bir Kürt devletinin olması kimse için tehdit değildir. Tam tersine halklar arasında bir köprü oluşturur...

"Batı Kosova ve Çeçenistan'ı destekledi, Kürtler için birşey demiyor"

Kürtler, sadece dağlarda savaşan insanlar değil, aynı zamanda bölgenin en ilerici ve en demokratik halkı, topluluğudur. Kendilerini böyle tanıtmaları lazım... Anlayamıyorum. Batı Kosova’yı destekledi; hakeza Çeçenistan’ı da. Ama Kürtler için kimse bir şey demiyor. Bence, bu işin arkasında hangi global jeopolitik hareketler var, bunu siz Kürtler iyi tahlil etmek zorundasınız. Kürtler olarak -bunu şiddet anlamında söylemiyorum- çok zalim oynamak zorundasınız. Yani güçleri birbirine karşı kullanmak ve anlamak zorundasınız... Kürtlerin Ortadoğu’da Yahudilerin diğer bir versiyonu olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle baskıcı, işgalci değil de, öyle dinamik, açık... Kürtlerin duyarlılığı örnek olabilir. Kürtlerin özerkliği, büyük bir umuttur.”

“Erdoğan’ın yaptıkları canavarlık”

Zizek “Yanlış anlaşılmaları önlemek isterim: Erdoğan’ın yaptıkları canavarlıktır. Erdoğan Saray inşa etmek yerine geriye dönüp, Osmanlı İmparatorluğu’nda özgürlükler ne kadardı, bugünden iyi olan ne vardı, ona bakması lazım... Türkiye’nin tutumu utandırıcı, korkunç. Bu seçimlerde de Erdoğan’ın partisi çoğunluğu kazanamayacak. Yani seçimden sonra solcular, Kemalistler ve Kürtler bir blok bulabilir” dedi.