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Dünya

FİLOYA YUNAN MÜDAHALESİ ATİNA (A.A)

04 Temmuz 2011 22:40

-FİLOYA YUNAN MÜDAHALESİ ATİNA (A.A) - 04.07.2011 - Gazze'ye giden filoda yeralan ve limandan izinsiz çıkan Kanada gemisi "Tahrir"e Yunan SAT komandoları müdahale etti. Gazze filosunun organizatörleri, Girit adasından yasağa aykırı olarak ayrılan Kanada gemisinin Yunan komandolarınca engellediğini söylediler. Aktivist Dror Feiler de, Kanadalı aktivistleri taşıyan geminin, limandan ayrılmasından kısa bir süre sonra Yunan teknelerince çevrildiğini bildirdi.   Gemideki aktivistlerin komandoları gemiye sokmamaya çalıştıkları belirtiliyor.

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