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Ekonomi

Filosunda yalnızca 3 uçak bırakacak olan Borajet, çalışanlarını işten çıkarıyor

Önümüzdeki dönem için yaklaşık 30 bin bilet satan Borajet, yolcularını mağdur etmemek için THY’ye yönlendiriyor

25 Nisan 2017 21:35

Yeniden yapılanacağını açıklayan ve geçen yıl sonunda SBK Grubu’nun satın aldığı Borajet’te önümüzdeki haftadan itibaren işten çıkarmalar başlayacak. Uçaklarını finansal kiralama şirketlerine iade edecek Borajet 65 pilot ve 180 kabin memurunu işten çıkartacak. Ayrıca genel müdürlükten personel azaltılacak. Çalışanlara gelecek ayın maaşının ve tazminatların eksiksiz ödeneceği açıklandı. Ancak geçen yıl ağustos ayında işten çıkartılan bazı pilot ve kabin memurlarının hâlâ tazminatlarını alamadığı öğrenildi.

Elindeki yetkilerini kaybetmek istemeyen Borajet, uçuşlarına filosundaki biri Global Express diğeri de Hawker 900XP tipi iş jetiyle devam edecek. Ayrıca 98 koltuklu Embraer 190 tipi yolcu uçağı da filoda tutulacak. Borajet bu uçakla Fenerbahçe’yi de taşımayı planlıyor.
 

“Uçuş tarihi yakın olanlar arasın”



Önümüzdeki dönem için yaklaşık 30 bin bilet satan Borajet, yolcularını mağdur etmemek için THY’ye yönlendiriyor. Bu konuda sosyal medya üzerinden açıklama yapan şirket “Call centerimizdeki yoğunluğun önüne geçirek daha kaliteli hizmet alabilme adına öncelikli olarak yakın tarihli uçuş sahibi yolcularımızın bilgi almak için aramaları rica olunur. Ayrıca call centerımız, THY tarafından temin edilecek biletleriniz için uçuş öncesinde sizi arayıp bilgilendirecektir” denildi.

 

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