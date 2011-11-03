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Dünya

Filonun organizatörleri güvenlik için Beyaz Saray'ın aranmasını istedi GAZZE (A.A)

03 Kasım 2011 02:06

-Filonun organizatörleri güvenlik için Beyaz Saray'ın aranmasını istedi  GAZZE (A.A) - 02.11.2011 - Gazze'ye doğru yola çıkan yeni filonun organizatörleri, güvenliğin sağlanması için destekçilerinden Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığını aramalarını talep etti. ''http://ustogaza.org'' adresli sitede yer alana açıklamada göre, gemilerin şu anda uluslararası sularda olduğu belirtilerek, ''Gazze'deki sivil toplum kuruluşları, gemilerin gelmesini ve 'Gazze'ye Sevgiyle' kampanyasında toplanan binlerce Amerikalı destekçinin mektuplarının teslim edilmesini sabırsızlıkla gözlüyor'' denildi.  Destekçilere de çağrı yapılan açıklamada, ''Bu görevin başarıya ulaşması için yardımınıza ihtiyacımız var. Yola çıktığımız haberini dünyaya yayın. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'ı arayarak bu botların yolculuğunun güvenliğinin sağlanması ve Gazze ablukasına son verilmesi için onlardan acilen harekete geçmelerinin isteyin'' ifadesine yer verildi. Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avital Leibovich, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''İsrail Donanması, onların Gazze'ye ulaşmasını önlemek için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı'' dedi. İsminin verilmesini istemeyen başka bir İsrailli yetkili de Reuters'a, ''Ablukayı delmelerine izin verilmeyecek. Abluka yürürlükte ve bir istisna yapılamayacak. İsrail gerekli tim adımları atacak'' diye konuştu. -''Mavi Marmara'' baskını ve diğer girişimler- İsrail, Mayıs 2010'da yola çıkan filoya uluslararası sularda müdahale etmiş ve 9 Türk'ü öldürmüştü. Olay üzerine Türkiye ile İsrail arasında ipler gerilmiş, Türkiye, ''Özür, tazminat ve ablukanın kaldırılması'' şartlarının yerine getirilmemesi üzerine, saldırıyla ilgili BM raporunun açıklanmasının ardından, diplomatik temsili ikinci katip düzeyine indirmiş, bunun üzerine İsrail Büyükelçisi Ankara'yı terk etmek zorunda kalmıştı. Aktivistler, bu yaz başka bir filo hazırlamış, sabotajlar yüzünden geciken yolculuk, Yunanistan'ın izin vermemesi üzerine hiç gerçekleştirilememişti. Başka bir girişim de yine uluslararası sularda İsrail engeline takılmıştı. 

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