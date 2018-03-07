Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda, polis ekipleri çelik kapıları koçbaşıyla kırarak açtı, 7 zanlıyı yakaladı. Drone destekli operasyonda, balkondan atılan uyuşturucular havadan görüntülenirken, evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş olanlar da bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabaha karşı, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik filmleri aratmayan operasyon yaptı. Uyuşturucu satıcılarını ve evlerini tek tek belirleyen narkotik polisi, özel harekat polisleriyle birlikte baskınlar yaptı. Drone destekli operasyonda özel harekat polisleri uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları, koçbaşıyla kırarak açtı. Ardından evlere giren polisler, zanlıları yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyonda drone da kullanan polisler, kapılar kırıldığı sırada zanlıların uyuşturucu maddeleri balkonlardan atmasını da havadan görüntüledi. Dört ayrı eve eş zamanlı baskınlar yaparak zanlıları yakalayan polis; aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin, sentetik kannabinoit, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu satıcılarının bilgisayar mausu şeklindeki hassas terazisi kullanması da dikkat çekti.

Bağbaşı Mahallesi\'nde Şükrü D. (27) ile birlikte yaşadığı Ayşe K.\'nin (22) kaldıkları bir apart daireye de operasyon düzenleyen polis, iki zanlıyı da yakaladı. Şükrü D.\'nin polisler kapıyı kırdıkları esnada balkondan attığı uyuşturucu maddeler, drone tarafından görüntülendi. Ayşe K.\'nin çantasında ruhsatsız, seri numarası silinmiş tabanca bulunurken, cep telefonu bataryası arkasına gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu satışından elde edilen paralar da bulunurken, toplam 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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