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Dünya

Film seyretmek için İran'dan geliyorlar

İran’daki ‘Amerikan filmi yasağı’nı özel turlara katılarak kıran İranlılar, soluğu Erzurum'da alıyor.

14 Kasım 2010 02:00

T24 - İran’daki ‘Amerikan filmi yasağı’nı özel turlara katılarak kıran İranlılar, soluğu Erzurum'da alıyor.


 
Akşam gazetesinin haberine göre İranlılar ülkelerinde gösterimi yasak olan Amerikan filmlerini, Erzurum’a sinema turları düzenleyerek seyrediyor.

Cinebonus sinemalarının Erzurum Alışveriş Merkezi’ndeki şubesi İranlı müşterilerle dolup taşıyor. Bugüne kadar İran’dan Erzurum’a 3 bin kişinin gelip film seyrettiği belirtildi.

Şu anda İranlı müşterilerin talep gösterdiği filmlerin başında 'New York’ta 5 Minare'nin geldiği vurgulanırken, Erzurum’da İranlıların en çok seyrettiği filmin ise Avatar olduğu açıklandı.

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