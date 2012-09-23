Film protestosu Beyaz Saray'a taşındı

Hz. Muhammed'e hakaret eden 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmi protesto gösterileri devam ediyor. Son olarak ABD'li Müslümanlar, Beyaz Saray önünde 'İslamofobi'yi protesto etti.

ABD'li Müslümanlar, Beyaz Saray önünde, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi ve ABD'de devam eden 'İslamofobi'yi protesto etti.

Beyaz Saray önündeki Lafayette Parkı'nda toplanan ABD'li Müslümanlar, ellerinde ''Neden İslamofobiya ulusal ve dış politika konusu haline geldi'', ''Bağnazlığa son'', ''İfade özgürlüğü suistimal edilmemeli'', ''Hz. Muhammed yaşamış en harika, muhteşem ve mükemmel insandır'' gibi pankartlar açtı.

Sık sık tekbir getiren grup üyeleri, parktan geçen ABD'lilere, Müslümanlığa dair 'yanılgılar ve gerçeklere' dair yazı ve çiçek dağıttı.

ABD'li Müslümanlar adına konuşan toplum liderleri de, her türlü dine karşı ayrımcılığı, tüm peygamberlere yönelik hakaretleri kınadı. Liderler, bu filmin yayınlanmasının ifade özgürlüğü olamayacağını belirtti.

Müslümanların protestosuna, bazı Yahudiler de katılarak destek verdi.

Washington'daki Müslüman toplum liderlerinden Agah Mehdi, ABD'nin Libya'daki başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı tasvip etmediklerini, İslam'ın şiddet dini değil barış dini olduğunu belirterek, ama aynı zamanda Müslüman gençlerinin bu kadar öfkelenmesine yol açan nedenlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.

Terörizmin yanlış birşey olduğunu, ama ifade özgürlüğü adı altında, Hz. Muhammed'e hakaretler savurarak, Müslümanları dehşete düşürmenin de bir çeşit terörizm olduğunu ifade eden Mehdi, medyada İslam dini konusunda entelektüel tartışmalar yerine, ön yargıların hakim olduğunu dile getirdi.

Mehdi, ''Batı dünyası, özgürlüğün ne olduğunu biliyor. Onlardan tek istediğimiz, özgürlükler adına başkalarının duygularını incitmemeleri'' diye konuştu.



Saygı, diyalog ve barış mesajı



Gösterinin organizatörlerinden Seyid Ali de, Hz. Muhammed'e hakaret eden filmden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için burada toplandıklarını söyledi.

ABD anayasasının tüm vatandaşlara ifade özgürlüğü tanımasını anladıklarını, ancak bu özgürlüğün bazı istisnaları olması gerektiğini belirten Ali; diyalog kurabilen bir dünya yaratılmasının önemine değinerek, ''Böylece birbirimize saygı gösterebilir, birbirimizle insancıl ve onurlu bir şekilde iletişim kurabiliriz. Bugün buraya saygı, diyalog ve barış mesajı vermek için geldik. Aramızda her dinden insanlar var, ama mesajımız ortak'' diye konuştu.