Film gibi hikâye: Adada tek başına, ondan başka bu işi yapan yok!

KKTC’de kaybolan çocuğu, babasının istismar edip öldürdüğünü ortaya çıkaran Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in hayatı film gibi. Sayısız dosyayı aydınlatan Deniz, Kıbrıs’ta adli ve şüpheli vakalara tek başına bakıyor. Polis olay yerine ilk onu çağırıyor. Kıbrıs’ta, Deniz’in yaptığı otopsiden sonra güneye gönderilen cenazeye Rum kesiminde tekrar otopsi yapılıyor.

Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre dünyanın en sakin adalarından biri olan Kıbrıs, bir hafta kaybolan bir çocuğun haberiyle çalkalanıyordu. Aile her gün televizyon ekranlarından ‘kaçırılan’ 7 yaşındaki çocuklarının bulunması için yardım istiyor, gözyaşı döküyordu. Çocuğun çürümüş cesedi 13 Nisan’da Lefkoşa’nın ormanlık bölgesinde bulundu. Olay yerine polisle birlikte gidenlerden biri de adli tıp uzmanıydı. Uzman olay yerine ulaştığında çocuğun bir yakını ya da tanıyan bir kişi tarafından öldürüldüğünden şüphelendi.

Cesedin saklanması şüphesini tetikledi

Şüphesini de polislerle paylaştı. Cesedin saklandığı yer şüphesini pekiştirmişti. Olay yerinden doku örneklerini alıp çocuğun yaşadığı eve gitti. Hem evden hem yaşadığı odadan doku örneği alıp karşılaştıracaktı. Çocuğun yatağında şüpheli bazı lekeler vardı. Sonuçlar geldiğinde katilin ve istismarcının bizzat çocuğun öz babası olduğu kesin olarak ortaya çıktı. Baba sorgusunda her şeyi itiraf etti. Hatta cinayeti, çocuğun amcasıyla işlediklerini anlattı. Mahkeme, adli tıp literatüründe öz babasının tecavüz edip öldürdüğü başka bir örneği olmayan suçtan dolayı, baba ve amcaya müebbet hapis cezası verdi.

9 yıldır tek başına

Kıbrıs’ta bu cinayeti ve daha birçok sayısız olayı aydınlatan uzman, Ada’da 9 yıldır tek başına bu görevi yürüten Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’den başkası değildi. Bütün cinayet ve şüpheli ölümlerde polisin ilk aradığı isim olan Deniz, 1992’de mezun olduktan sonra Yozgat, Afyon ve Denizli üçgeninde 14 yıl sadece acil servislerde çalıştı. Ona göre hasta yoğunluğu nedeniyle de en çok çalışılan, şiddete maruz kalınan, çalışmanın pek de takdir edilmediği bir yerdi acil servisler. Buna son verip adli bilimlerini tercih etti. Seçimini de şu sözlerle özetleyecekti: “Otopsi ile kendini ifade edemeyen ölmüş, öldürülmüş insanların son sözlerini duyuracaktım.”

Düzenli mesaisi yok

Eşi Kıbrıslı olan Deniz, Ada’daki adli tıp uzmanı ihtiyacını duyup buraya yerleşti. Şimdi Kıbrıs’taki bütün olaylarda otopsi ve diğer işlemleri o yapıyor. Düzenli bir mesaisi yok, “Burada 365 gün 24 saat çalışıyorum. Mecburum. Gece yarısı olay yeri incelemesi ya da cinsel istismar olgusu nedeniyle muayene yapmam gerekebiliyor” diyor.

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