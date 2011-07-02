-FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK İZMİR (A.A) - 02.07.2011 - İzmir'den çeşitli illerde tespit ettikleri kişileri arayarak, kimlik bilgilerinin dolandırıcılık olayında kullanıldığını, ellerindeki birikimlere el konulacağını söyleyerek, paraları bir hesaba yatırttıran ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sakarya ilindeki Dumlupınar Polis Merkezi'ne başvuran M.E.T, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirdi. M.T.E, cep telefonundan arayan ve kendini polis olarak tanıtan kişinin, uluslararası bir dolandırıcılık olayında kimlik bilgilerinin kullanıldığının tespit edildiğini, para ve ziynet eşyalarına el konulacağını, bunları bir devlet bankasına yatırması durumunda kurtarabileceğini söylediğini anlattı. Telefon konuşmasından sonra altınlarını kuyumcuya götürerek paraya çevirdiğini ifade eden M.E.T, kendini tekrar arayan kişinin, üzerindeki giysileri tarif ettiğini ve MOBESE kameralarından takip ettiklerini söyleyerek güven verdiğini, bunun üzerine bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda 13 bin 800 lirasını M.A. adına bir bankaya yatırdığını belirterek, arayan kişiye tekrar ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını kaydetti. Sakarya polisinin, banka bilgilerinden M.A'nın hesabının İzmir Balçova'da olduğunu belirlemesinin ardından durum İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İzmir polisi, düzenlediği operasyonla M.A'yı yakaladı. M.A, önce yanına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin yanlışlıkla hesabına para aktarıldığını söylediklerini ve 13 bin 800 lira parayı hesabından çektirip aldıklarını öne sürerken, daha sonra olayı gerçekleştirenleri tanıdığını itiraf etti. M.A. olayı arkadaşları B.B. ve S.E.Ç'nin planladığını, G.Ç ve B.D'nin de yardımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, B.B, S.E.Ç, G.Ç ve B.D'yi de yakaladı. Olayla ilgili yapılan incelemede, zanlıların Manisa Salihli'de H.E'nin 50 bin lira, Mersin Anamur'da A.K'nin 85 bin lira, Bingöl'de A.B'nin 9 bin 500 lira, Burdur'da ise İ.I'nın 3 bin lira parasını aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 5 zanlı, işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.