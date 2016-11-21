Fillon kazandı, Sarkozy aktif siyasetten çekildi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy merkez sağın 2017 ilkbaharındaki cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adayın belirlenmesi için düzenlenen ön seçimin ilk turunda eski başbakanlar François Fillon ve Alain Juppe'nin ardından üçüncü olarak seçilme şansını kaybetti.

Seçme hakkına haiz bütün Fransızlara açık olan merkez sağın ön seçiminde Fillon 4 milyon dolayındaki seçmenin yüzde 44'ünün oyunu alırken, Alain Juppe yüzde 28, Sarkozy ise yüzde 21 oranında oy topladı. Önümüzdeki Pazar günü yapılacak ikinci tur oylama Fillon ile Juppe arasında geçecek. Anketler muhafazakâr adayın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor.

Fillon'un cumhurbaşkanlığını kazanma şansı yüksek

Fransız merkez sağının cumhurbaşkanı adayını ilk kez genel oylamayla seçtiği ön seçimin favorisi sayılan Juppe'nin açık farkla Fillon'un gerisinde kalması sürpriz etkisi yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhafazakar kanadın adayı François Fillon ile sağ popülist Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen arasında geçmesi bekleniyor. Anketlerde ‘Fransa'nın en sevilmeyen Cumhurbaşkanı' seviyesine düşen Sosyalist François Hollande yeniden adaylığını koyup koymayacağını henüz açıklamadı.

Son ayların kamuoyu araştırmaları merkez sağdaki adaylık yarışının Juppe ile Sarkozy arasında geçeceğini gösteriyordu. 62 yaşındaki sürpriz aday Fillon'un ilk turda açık farkla birinci gelmesi beklenmiyordu. François Fillon Fransa'nın liberal ekonomik reformlarla yeniden rekabet gücüne kavuşması için çalışacağını duyurmuştu. Fillon daha çok muhafazakâr kesimi temsil ederken, merkeze daha yakın görünen 71 yaşındaki Alain Juppe mücadeleyi bırakmayacağını açıkladı.

Siyasetten çekileceğini duyuran Nicolas Sarkozy ikinci turda kazanan adayı cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğini belirtti ve taraftarlarından ‘hiçbir zaman kendilerini radikal akımlara kaptırmamalarını' istedi.

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DW, dpa/AG, BK