Filli Boya'dan o reklamla ilgili açıklama

Filli Boya markasını üreten Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., özellikle sosyal medyada çok ilgi gören "Anca Beraber Kanca Beraber" sloganı ile yayınlanan filmin sadece kadın hakları ve Türkiye’de kadının yeri amacıyla yayınlandığını, başka sonuçlar çıkarılamayacağını duyurdu.

Betek Boya ve Kimya San. A.Ş’den yapılan açıklamada, firmanın 1988 yılından beri "Filli Boya" markası adı altında "Türkiye’yi kucaklayarak" faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şirketin, her geçen gün büyüdüğü ve büyürken de ülkesine ve milletine olan sevgisiyle sosyal sorumluluk hassasiyetini şirket kültürü olarak benimsediğine dikkat çekilerek, "Filli Boya bugün ülkemizdeki birlik ve beraberlik, kadın, milli değerlerimiz, bayrak ve millet sevgisi, eğitim ve çevre olmak üzere, birçok farklı alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir yapı haline gelmiştir" denildi.

Açıklamada, şirketin hassasiyetle üzerinde durduğu bir konunun da "kadın hakları ve Türkiye’de kadının yeri" olduğuna işaret edilerek bu konuda sayısız sosyal sorumluluk projesine hazırlandığı belirtildi ve şöyle denildi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Filli Boya tarafından ‘Anca Beraber Kanca Beraber’ sloganı ile yola çıkılan reklam filmi bu amaca hizmet etmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle kadının toplumdaki yeri, Anadolu kadınının doğallığı ve topluma kattığı değerler vurgulandı, Cumhuriyet’ten bu yana gelişen kadın hakları vurgusu yapıldı. Bununla birlikte reklam filminde Türkiye’nin kadını ve erkeği ile birlikte bir ve bütün olması gerektiği vurgulanarak birlik ve beraberlik vurgulandı. Bu amaca yönelik hazırlanan reklam filminden başkaca sonuçlar çıkarılamaz. Reklam filmindeki amaç bu topraklarda var olan kadınlara dair kadim değerleri ve birlikte bütün-beraber olmayı hatırlatıyor. Bunun dışında bir amacı yoktur ve olamaz. Bu anlamda çeşitli mecralarda aksi yönde oluşturulmaya çalışılan algının kabul edilebilmesi mümkün değildir. Ulvi bir amaç için yapılan çalışmanın, olumsuz değerlendirmelere konu yapılmasının şirket kültürümüzle bir bağı olmadığı gibi, büyük üzüntü duyulmasına yol açtı. Reklam filminin başka hiçbir amacı olmadığını, şirket olarak ülkenin birlik ve bütünlüğüne, kardeşliğine ve Cumhuriyet döneminde gerçekleşen kadın haklarındaki gelişmelere katkı amacıyla benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."