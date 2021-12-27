Filiz Ali: Son iki hafta içinde 1 dekolman, 1 açık kalp ve 1 kalp pili ameliyatı geçirdim

Devlet sanatçısı piyanist ve yazar Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali, sosyal medya hesabından son iki haftada 3 ciddi ameliyat geçirdiğini açıkladı. Ali, "Üzerimden tank geçti sanki" dedi.

Filiz Ali, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ali yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili dostlar, son iki hafta içinde 1 dekolman, 1 açık kalp ve bir kalp pili ameliyatı geçirdim. Üzerimden tank geçti sanki.. Arayan, soran, olumlu titreşimlerle mesajlar gönderen tüm dostlara çok teşekkür ederim. Sağlık ve mutlu bir yıl dileğiyle."