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Filiz Ali: Son iki hafta içinde 1 dekolman, 1 açık kalp ve 1 kalp pili ameliyatı geçirdim

27 Aralık 2021 11:30

Devlet sanatçısı piyanist ve yazar Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali,  sosyal medya hesabından son iki haftada 3 ciddi ameliyat geçirdiğini açıkladı. Ali, "Üzerimden tank geçti sanki" dedi.

Filiz Ali, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ali yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili dostlar, son iki hafta içinde 1 dekolman, 1 açık kalp ve bir kalp pili ameliyatı geçirdim. Üzerimden tank geçti sanki.. Arayan, soran, olumlu titreşimlerle mesajlar gönderen tüm dostlara çok teşekkür ederim. Sağlık ve mutlu bir yıl dileğiyle."

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