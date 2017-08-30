Filiz Aker'in yeğeni Dilek Bayer: Halam, Vatan yüzünden milyonlar kaybetti, otelde parasını isteyecekti!

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı, İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde öldüren eski manken Filiz Aker'in yeğeni Dilek Bayer, "Halam Vatan yüzünden milyonlar kaybetti. Vatan 'Borsa oynayalım, kazanacağız' demiş, parayı yanlış yönlendirmiş. Zaten en son olay günü otele çağırma sebebi bu. Verdiği 130 bin doları istemek" dedi.

Posta'da, Canan Danyıldız'a konuşan Dilek Bayer'in açıklamaları şöyle:

■ Vatan ile halanız ne zaman, nerede tanışıyor?



12 yıl kadar evvel. Halam, Amerika’dan dönüp Polat Towers’dan ev aldı. Orada tanışıyorlar. 2.5-3 yıl kadar dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar. Vatan ilk eşi ile evlendiğinde bile onu arıyordu, ‘Görüşelim’ diyordu. Halam ‘İstemiyorum’ derdi.



■ Gerçek aşk mı?



Partilerde, açılışlarda birlikteydiler. Halam kendini hep yalnız hissediyordu; Vatan’a bağlanmasının sebebi bu.Kim olsa etkilenir! Bana da genç bir erkek gelse, kendimi iyi hissettirse; ben de severim! Halamın evinde buluşurlardı.



■ Aralarında para ilişkisi var mıydı?



Vatan küçük prens rolünde değildi! Zorla yapılan bir şey yoktu, ikisi birbirlerinden hoşlanıyordu. Vatan popüler adam, halam güzel kadındı. Halam Vatan yüzünden milyonlar kaybetti. Vatan “Borsa oynayalım, kazanacağız” demiş, parayı yanlış yönlendirmiş. Zaten en son olay günü otele çağırma sebebi bu. Verdiği 130 bin doları istemek.



■ Peki halanız bu kadar severken, Vatan’ın birlikteliklerine nasıl tahammül ediyordu?



Halam ilk evliliğinden sonra aramayı bıraktı; ama Vatan arıyordu ‘Filizciğim Filizciğim, hadi şampanya içelim, jakuzi... vs’ diyordu. Halam kaçıyordu, Vatan arıyordu.



■ Vatan sırtından mı vurdu?



Halam onu öldürücek kadar tutkulu değildi. Ama para konusunda canı çok yandı. Halam deli ya da şizofren değil! Ancak politiktir. Yüzüne güler, sabırlıdır. Vaktini bekler.



■ Vatan’dan çocuk sahibi olmak istemiş mi peki?



Bir kez “Keşke Vatan’dan çocuk sahibi olsam” dedi. “Güzel adamdır, genleri iyidir” diye istemiştir.



■ Son evliliğinde de görüşüyorlar mıydı?



Bence görüşüyorlardı.



■ Halanızın ruhsal bir sorunu var mıydı? Ya da alkol problemi?



Hayır yoktu. Ama kim alkol almaz?



■ Halanız cinayeti planlamış mıdır?



Evet, planlamıştır. 130 bin doları istemiş, “Gel helalleşelim” demiş. Vatan’a güveniyordu. Maddi manevi zarara uğramış herkes aynı şeyi yapar. Eşim beni aldattı, ben bile “Alayım bir silah; kendime de ona da sıkayım” diye düşündüm.



■ Kaç kez evlenmiş halanız?



İlk eşi Yavuz Bey’di. Aydın Bey ise hayat arkadaşıydı.



■ Vatan için hiç halanızı uyardınız mı?



Vatan jigolo değildi ki! Burada bir gönül ilişkisi vardı. Ama saplantılı, platonik bir aşk yoktu. O yaşta bir kadının hastalıklı bir aşkı olamaz!



■ Vatan’ın “Bu kadın başıma bela açacak” dediği doğru mu?



Yalan... “Canım, aşkım Filizciğim” diyen bir adamdı. O son gün de muhtemelen “Canım cicim” deyip oyalamaya gitti halamın yanına.



■ Parası bitmiş miydi?



Sıfırı tüketmiş! Ama otele borcu yoktu. Vatan’ın yeniden evlenmesini değil, parasını vermemesini hazmedemedi. Kendini enayi gibi hissetti, sömürüldüğünü düşündü.



■ Zimmetine mi geçirmiş?



Hayır. İş yapmak için verdi. Ama Vatan yanlış yatırım yaptı ve kaybettiği parayı geri ödemedi. “Nasılsa zengin kadın, bunda para bitmez” diye düşündü.



"Ölümüm sükseli olacak"



■ Halanızın ‘Bir parti düzenleyeceğim, herkesi öldüreceğim’ dediği doğru mu?



Bu sözü Vatan için değil, kendini dolandıran bankacılar için söylemişti. “Canımı yakan insanları arkamda bırakmam, benim ölümüm de sükseli olacak, basit bir kadın değilim” derdi.



■ Vatan ile birbirlerine hediyeler alırlar mıydı?



Vatan ona orkide alırdı. Doğum gününde birlikte olurlardı. O gün odada da kavga etmemişlerdir; halam “Hadi canım” deyip uğurlamış arkasını dönünce de öldürmüştür.



■ Vatan bu paraları geri getirseydi, öldürür müydü?



Hayır, bu cinayet olmazdı. Öldürülmezdi. Halamın sayfiyede ev alma, amcamla orada yaşama hayalleri vardı. Para, halam için öncelikliydi. O yüzden hali vakti yerinde, zengin eşler seçti. Bana da “Politik ol iyi bir evlililik yap” derdi.



■ Silah merakı var mıydı? O gün neden eldiven takmış?



Silah merakı yoktu, halamın ölümü yakındı; bunun gibi bir şey yaşanacağını biliyordum. Silahı da planlamıştır. Eldiveni de eli kaymasın, işi tastamam yapsın diye takmıştır.