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Filiz Aker'in abisi cenazede açıkladı: Veda mektubu bıraktı, bu iş böyle bitmeyecek

"Vatan, Filiz'e 'abla' diye hitap ederdi; aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim"

31 Ağustos 2017 16:47

Sunucu Vatan Şaşmaz'ı bir otel odasında öldüren eski manken Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, "Filiz veda mektubu bıraktı. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka" dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bayer, Şaşmaz'ın Aker'e "abla" diye hitap ettiğini belirterek "Aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim. Vatan'la 21'inde buluştular belki otel dışında bilmiyorum. Borsacıyla ilgili" ifadesini kullandı.

Kardeşi Filiz Aker'in cenaze törenine katılmak için cezaevinden izinli çıkan Sümer Bayer, şunları söyledi:

"Hayatımda hiç ağlamamıştım ama bugün kızım beni ağlattı. Ben onun babası hem abisiydim. Kimse onu benim kadar iyi tanımaz. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. Ben onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile Vatan'ın ilişkisini ben biliyorum. Vatan ona abla diye hitap ederdi. Onun ablasıydı. Aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim. Vatan'la 21'inde buluştular belki otel dışında bilmiyorum… Borsacıyla ilgili. Dostum canım evladım dediğim insanlar bana neden ihanet etti. Daha taşıyamıyorum onu soracağım' dedi. Tabii başka şeyler de konuşmuşlar onlar bende gizli kalsın. Öbür tarafın da ailesi çoluk çocuğu var. Birçok şey konuşmuşlar."

"Onun bana vasiyeti oldu. Bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önce canımı defnedeyim sonra eğer bilmeniz gereken bir şey olursa söyleyeceğim. Bir veda mektubu bıraktı. Bunları bunları unutma diye. Mektubu okuduktan sonra yak dedi. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka. O son 3 dakikada ne oldu Filiz onu öldürme şeyine nasıl geldi bilmiyorum."

 

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