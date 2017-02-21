Filistinliyi öldüren İsrail askerine 1,5 yıl hapis cezası

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaralı halde yerde yatan bir Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, 24 Mart 2016'da Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleşen olayda, İsrail askeri, yerde yaralı halde yatan ve etrafı ambulans ve askerlerle çevrili olan yaralı Filistinliyi herkesin gözü önünde başından vurmuştu.

O anlar tesadüfen olay yerinde bulunan İsrail insan hakları bilgi merkezi B’Tselem mensubu bir kişi tarafından saniye saniye görüntülenmişti.