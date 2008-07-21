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Dünya

Filistinli'yi böyle vurdular

İsrail askerinin biri tutuyor, diğeri nişan alıyor. Gözaltındaki Filistinli gencin vurulma anı kameralara böyle takıldı.

21 Temmuz 2008 03:00

İsrail askerinin biri tutuyor, diğeri nişan alıyor. Gözaltındaki Filistinli gencin vurulma anı kameralara böyle takıldı.

KUDÜS - Batı Şeria'da geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Filistinli bir gence, elleri ve gözleri bağlıyken yakın mesafeden plastik mermiyle ateş açan İsrail askerinin görüntüleri, insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.

7 Temmuz'da Nil'in bölgesinde düzenlenen güvenlik duvarını protesto gösterisi sırasında İsrail askerlerince gözaltına alınan 27 yaşındaki Eşref Ebu Rahma adlı gencin sağ ayağından hafif yaralandığı ve olaydan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

2 METREDEN ATEŞ ETTİ

14 yaşındaki Filistinli bir genç kız tarafından çekilen ve B'Tselem adlı İsrailli insan hakları örgütü tarafından yayınlanan görüntülerde Rahma, elleri ve gözleri bağlı olarak yol kenarında bekletilirken görülüyor.

Daha sonra bir asker tarafından ayağa kaldırılan Rahma, askeri bir aracın yanından duran başka bir asker tarafından yaklaşık 2 metre mesafeden uyarılmadan vuruluyor. Görüntülerin sonunda ise yerde yatan Rahma'nın bir ordu doktoru tarafından tedavi edildiği görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından tutuklanan İsrail askerinin sorgulanacağı bildirildi.

İsrail ordusundan yayınlanan yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerde bu çeşit olaylara hiçbir şekilde izin verilemeyeceği belirtildi.

Ordu yetkilileri, B'Tselem örgütü üyelerinin olay sırasında askerlerin yanında bir yarbayın da bulunduğu yönündeki iddialarının da araştırılacağını kaydetti.

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