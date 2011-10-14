-Filistinlilerin isimleri internet sitelerinde GAZZE (A.A) - 14.10.2011 - Hamas'a yakın internet siteleri, İsrail ile varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılacağı iddia edilen Filistinlilerin isimlerini yayımladı. El Aksa TV'nin internet sitesi ve bazı Arap medyasında da yer alan listeye göre, serbest bırakılacaklar arasında Hamas'ın askeri kanadından isimler de yer alıyor. İlk 450 kişilik grupta yer alacak bu kişilerin en geç iki hafta içinde bırakılması bekleniyor. Hala tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayan anlaşmaya göre, bazı Filistinlilerin Gazze ya da Ramallah'a değil 'çevre ülkelere' gönderileceği belirtiliyor. Hamas tarafından zafer olarak kabul edilen anlaşmada ilk 450 ismi Hamas, 550 ismi de İsrail'in belirlediği ya da belirleyeceği ifade ediliyor. İkinci grubun da 2 ay içinde serbest bırakılması planlanıyor. - İsrail'e acı reçete- Dün gece yayınlanan listede şu isimler dikkat çekiyor: Abdulhadi Ganem: 1989 yılında 16 İsraillinin ölmesine neden olan otobüs saldırısından sorumlu tutuluyor. Fahad Sihludi: 1993'te İsrail askeri Yaron Çen'in kaçırılıp öldürülmesinde yer aldığı iddia edilen örgüt yöneticilerinden. Besam Ebu Sinina ve Riyad Asila: 1998 yılında öğrenci Haim Kerman'ı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Nail Barguti: İsrailli bir güvenlik görevlisini öldürdüğü iddiası ile 1978 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi. En yaşlı mahkum. Yahya Assinvar: Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından ve İsrail askeri Nakşon Vaksma'yı kaçırmak ve öldürmekle suçlanıyor. Ayrıca Gilad Şalit'i kaçıranlardan birinin kardeşi. Cihad Yarmur: Nakşon Vaksma'yı öldürenler arasında yer aldığı iddiası ile hapis cezası aldı. Ahmed Najar: İkinci İntifada sırasında 3 İsrailliyi öldürmekle suçlanıyor. Muhammed Hamada: Kudüs'teki Teddy Stadyumu'na roket saldırısı yapmayı planlamaktan ceza aldı. Ruhi Musteha: Hamas'ın silahlı kanadı yetkililerinden. Ayrıca yayınlanan listeye göre, İsrail vatandaşı 6 Arap da serbest bırakılacak. Bu kişilerin isimleri de şöyle: Ali Amira, Muhammed Cabarin, Muhammed Zida, Vahim Emişa ve Mukhales Braal. 3 gün önce yapılan anlaşmaya göre, 2006 yılında kaçırılan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşın bin 27 Filistinli serbest bırakılacak. Anlaşma uyarınca hapishanelerdeki 27 kadın ve 251 çocuk da özgürlüğüne kavuşacak. -İsrail'in serbest bırakılmasına karşı çıktığı isimler- Serbest bırakılacaklar arasında Filistin mücadelesinin önemli isimlerinden bazıları yer almıyor. İsrail ile varılan anlaşmaya göre, Hamas'ın ısrar ettiği bazı isimler serbest bırakılmayacak. İsrail yetkililerinin açıklamalarına göre bu isimler şunlar: Mervan Barguti: 1959 yılında doğdu. Birinci ve ikinci İntifada'nın lideri olarak kabul ediliyor. El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Tugayları'nın lideri. İsrailli sivillere karşı canlı bomba saldırılarından sorumlu tutluyor. 2002 yılında tutuklandı, yargılandı ve 5 kez ömür boyu hapis cezası aldı. İsrail mahkemelerini tanımayı reddettiği için, savunma yapmadı. Hapiste olmasına rağmen El Fetih üzerinde hala etkisi var. Gilad Şalit'in bırakılması konusunda Barguti'nin de salıverilmesi öncelikli şartlar arasındaydı ancak Hamas son anlaşma ile bundan geri adım atmış gözüküyor. Abdullah Barguti: 39 yaşında. Mervan Barguti ile bir akrabalığı bulunmuyor. Kuveyt'te yaşayan Filistinli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 1999 yılında Filistin'e taşındı. Burada Hamas'a katıldı. İbrani (Hebrew) Üniversitesi, bir pizzacı ve bir alışveriş merkezine bombalı saldırılar düzelemek ve 66 kişinin ölümününe neden olmakla suçlanıyor. 67 kez ağrılaştırılmış hapis cezası aldı. Bombacı olarak biliniyor. Ahmed Saadet: 1954 doğumlu. Ali Mustafa'nın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından 2001 yılında sol görüşlü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri oldu. İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi suikastı ile suçlanıyor. 2002 yılında bu olaydaki rolü nedeniyle Filistinli yetkililer tarafından mahkum edildi. Ancak sonradan hakkındaki suçlamalar mahkeme tarafından düşürüldü ve serbest bırakılması gündeme geldi. Ancak Filistin yönetimi bunu kabul etmedi. 2006 yılında İsrail'in hapishaneye düzenlediği bir operasyonla yakalandı. 2008 yılında yapılan duruşmada terör örgütü lideri olmak ve Rehavam Zeevi suikastı dolaysıyla 30 yıl hapse mahkum edildi. Abbas El Seyid: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kasım Tugayları komutanlarından. İsrailli sivilleri öldürmekten 36 kez hapis cezasına çarptırıldı. Hapishane koşulları yüzünden açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar arasında yer alıyor. İbrahim Hamed: Hamas'ın silahlı kanadının Batı Şeria komutanıydı. İkinci İntifada sırasında canlı bomba eylemleri emri vermekle suçlanıyor. 2006 yılında yakalandı. 96 sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor.