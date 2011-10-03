-Filistinliler'e yardımın dondurulması hata TEL AVİV (A.A) - 03.10.2011 - Orta doğu ülkeleri turuna İsrail'den başlayan ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD Kongresi'nin Filistinliler'e 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararını bir hata olarak gördüğünü söyledi. Panetta, Tel Aviv'de, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'la yaptığı görüşmenin ardından Barak'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, "kritik bir dönem" olarak tanımladığı bu dönemde, Filistin Yönetimi'nin fonlarının kesilmesinin zamanının olmadığını ifade etti. Panetta, bunun ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin de tutumuna karşı olduğunu dile getirdi. Bu fonların Filistin Yönetimi'nin daha iyi bir güvenlik ortamı oluşturmasına yardımcı olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı, bunun da hem Filistinliler'in hem de İsrailliler'in yararına olduğunu kaydetti. Basın toplantısında, İran nükleer tehdidine de değinen ABD Savunma Bakanı, ülkesinin bu konuda endişelerini dile getirirken, İran'ın nükleer programının durdurulmasına yönelik herhangi bir eylemin, uluslararası toplumla işbirliği ve konsensus içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini, dünya ülkelerinin, İranlılar'a "uluslararası toplumun bir parçası olması için nükleer programını ve terör gruplarını finanse etmeyi durdurması"nın zorunlu olduğunu anlatmaları gerektiğini de ifade etti. Panetta, "İran'ın bölgeyi tehdit eder bir duruma gelmesinin önlenmesi için gereken herşeyin yapılması konusunda birlikte çalışacağız" dedi. Suriye'deki gelişmeler konusundaysa, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, meşruiyetini yitirmiştir" diye konuşan Panetta, uluslararası toplumun ve ABD'nin Esad'ın kenara çekilmesi konusunda hemfikir olduğunu, ülkesinin, Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması ve yerine daha sorumlu bir hükümetin gelmesi için Şam'a baskı yapmayı sürdüreceğini kaydetti. Panetta, ABD'de cususluk suçundan tutuklu bulunan Jonathan Pollard ile Mısır'ın aynı suçtan alıkoyduğu İlan Grapel'in serbest bırakılması konularına da değindi. Pollard konusunun hassas olduğunu ve ülkede bir çok kişinin Pollard'ın serbest bırakılmasına karşı olduğunu söyleyen Panetta, ABD Başkanı'nın da "ABD'nin bu konudaki tavrı, hüküm giymiş bir casusun serbest bırakılmamasıdır" dediğini hatırlattı. İsrail-Amerikan vatandaşı Grapel'in serbest bırakılması için ABD'li yetkililerin çaba gösterdiklerini söyleyen Panetta, Arap basınında bu konuyla özel olarak ilgilendiği yolundaki haberlere karşı yorum yapmaktan da kaçındı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ise zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıklara rağmen, ABD'nin İsrail'in en iyi dostu olduğu söyledi. Barak, iki ülke arasındaki ortak değerlere dayalı özel ilişkilerin devam edeceği yolundaki ümitlerini dile getirirken, ABD Başkanı Barack Obama'nın da daha geçenlerde İsrail'e karşı gerçek ve koşulsuz desteğini ortaya koyduğunu ifade etti.