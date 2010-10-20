Filistinlilere 'Tepelerden Selam'

T24 - İki hafta önce caminin duvarına ibranice 'intikam' yazılan Yahudi yerleşimciler Batı Şeria yakınlarındaki Filistinlilere ait bir kız okulunu yaktı.



Filistinli kaynaklar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bulunan kız okulunun bu sabah tahrip edilmiş olarak bulunduğunu, okulun duvarlarına İbranice olarak "tepelerden selam" yazıldığını söyledi.



Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin okulun yakınındaki tepelik bölgede yaşadıklarına dikkat çekti.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Filistinlilerin şikayetçi olduğu, konuyu soruşturması için yetkililerin görevlendirildiği belirtildi.



Okul saldırısının, aşırıcı uçtaki Yahudi yerleşimcilerin "fiyat etiketi" adını verdikleri kampanyanın son eylemi olduğu tahmin ediliyor. Yahudi yerleşimciler, İsrail hükümetinin izinsiz yerleşimlerin yıkılması ya da inşaatlara kısıtlama getirme kararına Filistinlilere ait yerlere saldırılar düzenleyerek yanıt verdiklerini belirtiyor.



İki hafta önce de kundakçılar Batı Şeria'da bir camiye meşale atmış, duvarına İbranice "intikam" yazmışlar, Kur'an-ı Kerim yakmışlardı.



