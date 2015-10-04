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Dünya
Deutsche Welle

Filistinlilere Kudüs'e giriş yasağı

İsrail polisi, Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesine girişlere sınırlama getirildiğini bildirdi.

04 Ekim 2015 16:56


İki İsraillinin öldüğü, iki İsraillinin de yaralandığı bıçaklı saldırıların ardından Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girişlere sınırlama getirildi.

İsrail emniyet güçlerinin yaptığı açıklamada, iki gün geçerli olacağı belirtilen sınırlama kapsamında, "Eski Şehirde yaşayanlar, İsrail vatandaşları, turistler, bu bölgede çalışanlar ile öğrenciler" dışında kalanların Eski Şehre girmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Sınırlama bu haliyle Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük bir bölümünü kapsıyor.

Müslümanların Harem'üş-Şerif Yahudilerin ise Tapınak Dağı olarak adlandırdığı bölgede haftalardır gerginlik devam ediyor. Tapınak Tepesi Yahudilerin en kutsal mekanı, Müslümanlar için ise Mekke ve Medine'nin ardından üçüncü en önemli kutsal mekan olarak görülüyor. Filistinliler alınan önlemlerle İsrail yönetiminin asıl hedefinin Kudüs'ün Yahudileştirilmesi olduğunu savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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