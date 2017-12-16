Filistinliler İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs kararından memnun: Sıra elçilik açmaya da gelsin

İstanbul'da olağanüstü olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkan, "Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanıma" kararının Filistinliler tarafından sevinçle karşılandığı belirtildi. Filistinliler Müslüman ülkelerin uluslararası arenada harekete geçip seslerini yükseltmelerini ve büyükelçilik açmalarını beklediklerini kaydetti.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un izlenim haberi şöyle:

Dün cuma namazı sonrasında Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Trump’a karşı eylemler vardı. Filistinliler, İİT ülkelerinin mücadeleyi uluslararası arenada sürdürmesini, hatta buraya gelip elçilik açmalarını istiyorlar. Ancak İsrail’in kontrol ettiği bu bölgede, onların onayı dışında bu adımın atılması zor görünüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İTT) Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma çağrısının ardından Filistinliler; Müslüman ülkelerin uluslararası arenada harekete geçip seslerini yükseltmelerini ve büyükelçilik açmalarını bekliyor.

İstanbul’da Türkiye’nin daveti üzerine düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nin karar bildirgesinde, Doğu Kudüs “Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti” olarak tanınmış ve “Filistin’i tanıyoruz” denmişti. Doğu Kudüs’te kiminle konuşsak, bu çağırıyı alkışlıyor, ama uluslararası arenada devamının gelmesi gerektiğini de söylüyorlar.

TIKLAYIN- İstanbul'daki Kudüs zirvesinde karar çıktı; Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi

Türkiye'ye takdir

Liwaa Aburmeilah, Filistinli gazeteci bir kadın. Mescid-i Aksa’da Türkçe konuştuğumuzu duyunca yanımıza geliyor ve Türkiye’nin Filistin davasını böylesine savunmasını takdir ettiğini söylüyor. “Kudüs hep Filistinlilerin başkentiydi ve öyle kalacak. Ancak, bunun uluslararası platformlarda dile getirilmesi gerekiyor. Hatta sadece söylemle kalmamalı, diğer ülkeler elçiliklerini Doğu Kudüs’e taşımalı” diyor.

Kudüs esnafından Mazin, Arap ülkelerini sert şekilde eleştiriyor. Mazin, “Çağrı yapmakla kalmasınlar, uluslararası kuruşlarda seslerini yükseltmelerini bekliyoruz” diyor.

Doğu Kudüs’teki Eski Şehrin Hristiyan esnaflarından bir kahve dükkana uğruyoruz. Dükkanın sahibi neredeyse yüzyıldır Kudüs’te bulunduklarını söyleyen Assuri bir aile. Dükkan sahibi konuşmak istemiyor. “Çok hassas bir konu ve biz burada bir avuç insanı kalan bir topluluğuz” diyor. Daha sonra tekrar uğradığımızda bizi karşılayan Filistinli Hristiyan Sajida, “Kudüs üç dinin mensuplarına aittir. O nedenle uluslararası bir yönetim altında olmalı. Kudüs herkese ait olmalı” diyor.

[Doğu Kudüs’te ‘başkent’ sevinci... Sıra elçilik açmaya da gelsin] Dün hayatını kaybedenler arasında yer alan engelli Filistinli İbrahim Ebu Süreyya, İsrail’in 2008’de düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybetmişti.

"Araplar açmaz"

26 yıldır Eski Şehir’de yaşayan Sajida, Filistinlilerin umudunu kaybettiğini, yönetimlerine güven duymadıklarını, bu nedenle protestoların kalabalık olmadığını belirtiyor. “Çocuklarımızı ne amaçla, hangi ideal için ölüme yollayalım” diyor. Sajida, “Arapların buraya büyükelçilerini taşıyacağını da sanmam” diyor.

Mescidi Aksa'da Türk Bayrağı

ABD Başkanı Trump’un Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının ardından ikinci cuma olan dün işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria, abluka altındaki Gazze ve İsrail içerisinde kalan Arap şehirlerinde cuma namazının ardından gösteriler düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria ve Gazze’de devam eden protesto gösterilerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 367 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Mescid’i Aksa’da sloganlar atıldı. “Kudüs Filistinlilerindir” diye bağıran topluluğun içinde Türk bayrağı da açıldı. Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği 30 kişilik bir heyetle, Eski Şehrin Şam Kapısındaki gösterilere katıldı. Murat Kökten, “Bu topraklar bizim topraklarımız. Siyasi kimlikle bakmıyoruz. Müslüman olarak bakıyoruz. Kudüs bizimdir, bizim kalacak” şeklinde konuştu.

Müslüman olmayanların alınmadığı Mescid-i Aksa’nın girişlerinde Filistin güvenlik kuvvetlerinin yoğun tedbirler aldığı görüldü, girmek isteyen yabancıların pasaportları kontrol edildi. Biz dahil, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen bazı kişilerden dua okunarak Müslüman kimliklerinin teyit edilmesi istendi. Cuma namazı için dün Aksa’yı dolduran yüzlerce Müslüman ABD karşıtı sloganlar atarak gösteriler düzenledi.

[Doğu Kudüs’te ‘başkent’ sevinci... Sıra elçilik açmaya da gelsin] Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu, Doğu Kudüs’te bulunuyor. Filistin nezdinde de faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye, Doğu Kudüs’te temsilciliği bulunan 10 ülkeden biri.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ BAŞKONSOLOSLUĞU VAR

Filistinlilerin gönlünde yatan yabancı ülkelerinin bayraklarının Doğu Kudüs’te dalgalanması. Ancak, İsrail işgali son bulmadan fiilen Doğu Kudüs’te yabancı elçilik misyonu açmaları mümkün görünmüyor. İsrail’in kontrol ettiği bu bölgede, onların isteği dışında diplomatik görevlilerin adım atması bile imkansız görünüyor.

Doğu Kudüs’te aralarından Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülke temsilciliği bulunuyor. Bu temsilcilikler 1948’den önce İngiliz mandası altında açıldığı için statülerine devam edebiliyor.

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu aynı zamanda siyasi bir temsilcilik. 1925’te açılmış. İsrail’in hoşuna gitmese de Türkiye, 2005’ten beri Kudüs Başkonsolosluğuna büyükelçilik seviyesinde atama yapıyor. Türkiye’nin şu andaki Kudüs Başkonsolosluğunu ise kıdemli bir büyükelçi olan Gürcan Türkoğlu temsil ediyor.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail’i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv’de bulunuyor.