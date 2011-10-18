-Filistinliler için Ankara'ya geldi ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye'ye gelecek olan Filistinlilerle ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere üst düzey bir Hamas yetkilisinin dün Ankara'da görüşmeler yaptığı öğrenildi. Hamaslı üst düzey bir yetkili dün Ankara'da ilgili kurumlar ve yetkililerle temaslar yaparak, takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan ve Türkiye'ye gelecek olan Filistinlilerle ilgili detayları görüştü. Türkiye'ye gelecek olan Filistinliler için bir uçağın Mısır'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. -İsrailli asker: İyiyim- İsrail-Hamas tutuklu takası çerçevesinde bugün serbest bırakılan İsrailli asker Gilad Şalit, sağlığının iyi olduğunu söyledi. Şalit, serbest kalmasının ardından Mısır televizyonuna verdiği demetçe, "Çok heyecanlıyım. Artık özgürüm. Yapacak çok şeyim var" diye konuştu. Öte yandan Hamas ve İsrail arasında yapılan esir değişimi anlaşması ile Gazze bayram yerine döndü. İsrail askeri Gilad Şalit'in teslim edildiğine dair görüntülerin yayını ardından Refah sınır kapısında da sevinç yaşanmaya başladı. Anlaşmanın son anda iptal edilmesi endişesi taşıyan aileler, yayımlanan listede isimleri yer alan yakınlarına kesin olarak kavuşacaklarını bilerek dans etmeye başladı. Hamas ve Filistin lehine sloganlar da atılan sevinç gösterilerinde kadınlar da zılgıt çekiyor, herkes tekbir getiriyor.