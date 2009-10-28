Filistinliler, hapçı oldu!

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, acılardan kurtulmak için ilaca sarıldı. Son dönemde binlerce Gazzelinin hap bağımlısı olduğu belirtiliyor.



İsrail’in gölgesindeki Gazze’de yaşam şartları çok ağır. Kentte yaşayanlar, saldırıları artık kanıksamazken, ölüm artık Gazze’de kol geziyor.



Savaşın neden olduğu sonuçlardan olan işsizlik ve yoksulluk da Gazzelilerin yakasına yapıştı.



Son olarak İsrail, Gazze’ye su bile vermemeye başladı.



Acıların adeta başkenti haline gelen Gazze için "1.5 milyon kişilik açık cezaevi" deniyor. Gazze’de halk, acılara dayanamaz hale geldi.



EN GÖZDE İLAÇ

Gazzeliler, acılarını yatıştırıcı haplarda dindirmeye çalışıyor. En gözde ilaç ise sakinleştirici etkisi olan Tramodol.



Günlük tavsiye edilen doz en fazla 300 miligram olmasına rağmen binlerce Gazzeli, bu ilaçtan ağzına 3'er 5'er tane atıyor.



'GÜNDE 8 TANEYE İÇİYORUM'

Saldırılarda kızını kaybeden baba Ebu Abdullah, "3 yıldır işsizim, çocuklarıma bakamıyorum. Önceleri bir taneyle başladım, çok iyi hissettim. Çok geçmeden günde 5'e çıkardım" dedi.



10 çocuğu olduğunu söyleyen Ebu Ahmed ise “İş yoktu, eşimle birlikte 11 kişiye bakmak zorundaydım. Baş ağrılarım için Tramadol'ü önerdiler. İçince rahatladım. Sonra günde 8 taneye kadar çıkardım" diye konuştu.



Anti-depresanların da yaygın olduğunu belirten uzmanlar, Gazze'deki durumun giderek daha da tehlikeli hale geldiği uyarısında bulunuyor.