-FİLİSTİNLİLER GÖSTERİYE HAZIRLANIYOR BEYRUT (A.A) - 23.05.2011 - Lübnan'da yaşayan Filistinliler, İsrail sınırındaki mavi hatta, kendi ülkelerine dönme haklarının bulunduğu vurgulamak için, gösteriye hazırlanıyor. Lübnan'da yaşayan Hamas ve El Fetih örgütü yetkilileri, Lübnan medyasına yaptıkları açıklamada, Filistinlilerin 1967 yılında İsrail ile komşu Arap ülkeleri arasında meydana gelen savaşın 54. yılını anmak için İsral-Lübnan sınırında 5 Haziran tarihinde gösteri yapacaklarını belirtti. Filistinli yetkililer, barışçı bir şekilde yapılması beklenen gösteri sırasında, İsrail askerlerinin yine ateş açmasından endişe ettiklerini de açıkladılar. Filistinliler, Nakba (Felaket) günü olarak andıkları İsrail'in kuruluş yıldönümü olan 15 Mayıs'ta da, İsrail sınırında gösteri yapmış, İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucunda 11 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan çarşamba günü, Güney Lübnan'dan İsrail'in çekilmesini kutlamak için, yine İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah önderliğindeki grupların bir gösteri yapması bekleniyor.