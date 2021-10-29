Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor

Bina keşfedilmiş ama içindeki kıymetli mozaikler 2016 yılında Japon finansmanıyla başlatılan bir restorasyon çalışmasına kadar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı.
Ölü Deniz'e yakın Hişam'ın Sarayı 60 hektar kadar bir alana kurulu
Yer mozaiklerindeki motifler arasında savaşı temsilen, bir aslanın bir geyiğe saldırışı ve barışı temsil eden iki ceylan da var
Mozaik panellerin büyüklüğü yaklaşık 835 metrekare ve içerisinde 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var.
Filistinli yetkililer saraydaki bu çok değerli yer mozaiklerinin çok sayıda turisti bölgeye çekmesini umuyor.
İslami bir çöl kalesi olan Hişam'ın Sarayı Emevi Hanedanı döneminde yapılmış ve milattan sonra 660 ile 750 yılları arasında kullanılmış bir bina.