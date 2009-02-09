Filistinliler arasında Hamas'a destek azalıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü 22 günlük operasyon sonrasında Filistinliler arasında yapılan bir kamuoyu araştırması, "Hamas'a desteğin azaldığını" ortaya koydu.



Beyt Sahur merkezli Filistin Kamuoyu Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 56'sının, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'tekilerin ise yüzde 48,3'ünün, "Hamas'ın kendilerini yanlış yola sürüklediğine inandığını" ortaya koydu.



El Fetih yükselişte



Kamuoyu araştırması sonuçlarına göre, El Fetih'in Filistinliler arasındaki popülaritesi de geçen Kasım ayında yapılan son araştırma bulgularının tersine, Hamas'ın önüne geçti. Hamas'a destek yüzde 31,4 olurken, El Fetih'e destek yüzde 40,6 oranını buldu.



Araştırma bulguları, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde halen yüzde 27,8 desteğe sahip olduğuna işaret ederken, aynı kamuoyu şirketince yapılan daha önceki araştırma, Kasım ayında, operasyon öncesi bu desteği yüzde 51,5 olarak göstermişti. Geçen Kasım'da yüzde 31,4 olan El Fetih'in Gazze Şeridi'ndeki popülaritesi ise son araştırmada yüzde 42,5'e çıktı.



Araştırma kuruluşunun sahibi ve Genel Müdürü Dr. Nebil Kukali, Gazzelilerin çoğunluğunun son savaş sırasında pek çok sıkıntı çektiklerini, evlerini, ailelerini kaybettiklerini söyledi. Durumun öngörü yapmaya pek uygun olmadığını vurgulayan Dr. Kukali, geçen Aralık ayında süresi dolan 6 aylık ateşkesi yenilememe kararını almasıyla, Filistinlilerin belki, Hamas'ın "doğru bir tercih yapmadığını" düşündüklerini söyledi.



Kudüs Medya ve İletişim Merkezi tarafından yapılan ve sonuçları geçen hafta açıklanan bir kamuoyu araştırması ise, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Hamas'ın El Fetih karşısında küçük bir farkla da olsa önde olduğunu göstermişti. Araştırma sonuçlarına göre, Hamas'a destek yüzde 28,6, El Fetih'e destek ise yüzde 27,9 idi.



'İsrail sorumlu'



Yeni araştırmanın ortaya koyduğu en önemli bulgulardan biri, ezici bir çoğunlukla, Filistinlilerin yüzde 88,2'sinin Filistin-İsrail ateşkesinden yana tavır koşmuş olmaları. Gazze Şeridi'nde bu oran yüzde 86,1, Batı Şeria'da ise yüzde 89,6 olarak belirlendi.



Araştırmada görüşü sorulanların yarısından fazlasını oluşturan yüzde 54,4 gibi bir çoğunluk, Gazze Şeridi'ndeki savaşın asıl sorumlusunun İsrail olduğunu düşünüyor. Bu soruya, "Hamas'ın sorumlu tutulması gerektiği" cevabını verenlerin toplamı ise sadece yüzde 14,5.



Filistinlilerin yüzde 54,1'i, son çatışmadan kimsenin galip çıkmadığına inanıyor. Gazze'dekilerin yüzde 34,7'si, Batı Şeria'dakilerin ise yüzde 66,3'ü bu görüşte.



Araştırma, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, yüz yüze görüşülerek 673 yetişkin Filistinli ile yapıldı. (AA)

