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Dünya

FİLİSTİNLİ VE İSRAİLLİLER BİRLİKTE TIRMANDI CHAMONİX (A.A)

07 Ağustos 2010 00:23

-FİLİSTİNLİ VE İSRAİLLİLER BİRLİKTE TIRMANDI CHAMONİX (A.A) - 06.08.2010 - Filistinli ve İsrailli sekiz üniversite öğrencisi, Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'ın zirvesine tırmandı. İki halkın yakınlaşması için çalışan ''Birarada Yaşama'' adlı İsviçreli bir örgütün desteklediği dört Filistinli ve dört İsrailli üniversite öğrencisinden oluşan 23-31 yaşlarındaki gençlerden oluşan grup, zirveye önceki gün ulaştı ve dün inişe geçti. Gençler, her iki tarafın bayraklarının bulunduğu bir flamayı zirveye dikti.

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