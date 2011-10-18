-Filistinli tutukluların aileleri sınır kapısında GAZZE (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılacak Filistinli tutukluların aileleri ve yetkililer, Refah sınır kapısına gelmeye başladı. Serbest bırakılacak 477 Filistinliden 294'ü Gazze'ye gönderilecek. Gazze'ye Mısır ile sınırı olan Refah'tan girecek olan Filistinliler burada resmi bir heyet ve aile üyeleri tarafından karşılanacak. Kızılhaç yetkililerinin de geldiği Refah'ta hareketlilik yaşanıyor. Güvenlik ise Hamas hükümetine bağlı polis teşkilatı ve yine Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından sağlanıyor. Bu arada, Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye, Refah sınır kapısına geldi. Haniye, sınır kapısındaki binaya girerken iki eliyle uzun süre zafer işareti pozu verdi.