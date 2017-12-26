T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Filistinli Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

İsrail ordusuna hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı.

26 Aralık 2017 19:06

İsrail'deki askeri mahkeme, İsrail askerine karşı geldiği görüntülerle Filistin'de kahraman ilan edilen Tamimi'nin gözaltı süresinin sorgusu nedeniyle dört gün daha uzatıldığını açıkladı. Tamimi ile birlikte gözaltına alınan annesi ve kuzeni de dört gün daha gözaltında tutulacak.

Batı Şeria'daki Nebi Saleh köyünde İsrail askerlerine tekme ve tokatlarla direnen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra adeta bir ulusal kahraman haline gelmişti.

Genç kız, geçen hafta İsrail ordusuna hakaret ettiği ve ''şiddet içeren isyanlara'' katıldığı gerekçesiyle gece evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmış ve Pazartesi gününe kadar gözaltında kalacağı açıklanmıştı.

Tamimi'nin 2015'te henüz 15 yaşındayken birliklere taş attığı gerekçesiyle erkek kardeşini gözaltına almaya çalışan askerleri ısırdığı görüntüler de sosyal medyada oldukça ilgi toplamıştı. Genç kız bu eylemi nedeniyle İstanbul'da ''Hanzala Cesaret Ödülü'ne'' layık görülmüştü.

Filistin'de genç direnişin yeni yüzü olarak tanınan Tamimi'yi İsrail, ''bir propaganda aracı'' olarak nitelendiriyor.

Tamimi ailesi 2009'dan bu yana İsrail ordusunun Filistinlilerin bazı bölgelere girişini sınırlandırmasına yönelik düzenledikleri gösterilerle tanınıyor.

AP,dpa/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Filistinli Ahed TamimiFilistinTamimiNebi SalehAhed TamimiPazartesiCesaretFilistinlilerinDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24