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Dünya
Deutsche Welle

Filistinli şair idamdan döndü

Suudi Arabistan doğumlu Filistinli şair Eşref Fayad’a verilen idam cezası, sekiz yıl hapis ve 800 kırbaç cezasına çevrildi.

03 Şubat 2016 11:25

Fayad hakkında ‘İslam'a küfür‘ gerekçesiyle Suudi Arabistan din polisi tarafından suç
duyurusunda bulunulmuş, 35 yaşındaki Filistinli şair 2014
yılında şiirlerinde Kuran ve
Allah'ı alaya alma‘ suçundan dört yıl hapis ve 800 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.
Fayad'ın açtığı temyiz davası ise geçen kasım ayında  sonuçlandı ve ceza idama
çevrildi.

Uluslararası alanda tepki çeken idam cezası hükmü şimdi
de sekiz yıl hapis ve 800
kırbaç cezasına dönüştürüldü. Fayad'ın avukatı twitter hesabından yaptığı
açıklamada müvekkilinin ayrıca Suudi devlet medyasında resmi olarak kendi kendini
tekzip etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, idam cezasının dünyada en fazla  infaz edildiği ülkeler arasında.
Haber ajansı AFP'nin verilerine göre ülkede sadece 2015 yılında 153 idam cezası
infaz edildi. 2014 yılında infaz sayısı 84 olarak kaydedilmişti.

Suudi Arabistan'da terör, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu ticareti gibi
suçların yanı sıra, ‘dinden çıkma‘, ‘cadılık‘ ve zina gibi eylemler de idamla
cezalandırılabiliyor. İdamların çoğu kafa kesme şeklinde ve kamuya açık bir şekilde
infaz ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suudi ArabistanFilistinliEşref FayadKuranAllahSuudiArabistanAFPDeutsche Welle Türkçe DWKNA/ BK

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