Filistinli şair idamdan döndü

Fayad hakkında ‘İslam'a küfür‘ gerekçesiyle Suudi Arabistan din polisi tarafından suç

duyurusunda bulunulmuş, 35 yaşındaki Filistinli şair 2014

yılında şiirlerinde Kuran ve

Allah'ı alaya alma‘ suçundan dört yıl hapis ve 800 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Fayad'ın açtığı temyiz davası ise geçen kasım ayında sonuçlandı ve ceza idama

çevrildi.

Uluslararası alanda tepki çeken idam cezası hükmü şimdi

de sekiz yıl hapis ve 800

kırbaç cezasına dönüştürüldü. Fayad'ın avukatı twitter hesabından yaptığı

açıklamada müvekkilinin ayrıca Suudi devlet medyasında resmi olarak kendi kendini

tekzip etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, idam cezasının dünyada en fazla infaz edildiği ülkeler arasında.

Haber ajansı AFP'nin verilerine göre ülkede sadece 2015 yılında 153 idam cezası

infaz edildi. 2014 yılında infaz sayısı 84 olarak kaydedilmişti.

Suudi Arabistan'da terör, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu ticareti gibi

suçların yanı sıra, ‘dinden çıkma‘, ‘cadılık‘ ve zina gibi eylemler de idamla

cezalandırılabiliyor. İdamların çoğu kafa kesme şeklinde ve kamuya açık bir şekilde

infaz ediliyor.